Wissenswertes rund um Kuh und Kalb

„Viele wissen, dass die Kuh Milch gibt, aber nicht wann und wie lange. Oder dass die Kälber dafür meistens quasi unsere Konkurrenten um die Milch sind und wegmüssen“, sagt Lehrerin Sarah Albertz im Pressetext. Im Rahmen der Unterrichtsreihe lernten die Schüler, was sich hinter Begriffen wie „Weidemilch“, „Landmilch“ oder „Heumilch“ verbirgt und dass bei lediglich 80 von etwa 60 000 Milchviehbetrieben das Kalb im Rahmen der Mutterkuhgebundenen Aufzucht dauerhaft bei der Mutter bleiben darf. „Über so was habe ich noch nie nachgedacht“, sagt Lennox aus der 8a. Und Demis (14) ergänzt: „Es gibt so viele Milcharten, doch wo die Unterschiede sind, findet man kaum raus.“

Schnell folgte die Frage, was man tun kann. „Der Mehraufwand, den die Betriebe mit dieser Art der Kälberaufzucht haben, ist enorm. Derzeit finanziert sich das hauptsächlich über Kälberpatenschaften“, sagt Kastens. Genau diese wollten die Kreuzschüler dann auch unterstützen und fertigten für Paten als Dankeschön dekorative Brettchen mit Kühen und Botschaften. „Das Ziel ist auf jeden Fall, eine Jahres-Patenschaft zusammenzubekommen, sodass ein Kalb bei seiner Mutter bleiben kann“, erzählt die Lehrkraft. „Daher würden wir uns sehr freuen, wenn es Menschen gibt, die die Idee unterstützen und gegen eine Spende eines unserer Werke erstehen wollen.“ Zu sehen und zu kaufen gibt es die Geschenke für die Kälberpatenschaften über die Kreuzschule sowie direkt unter www.weidefunk.de