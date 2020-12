Trecker-Korso lässt Kinderaugen strahlen

Aktion "Ein Funken Hoffnung" in Coesfeld und Lette

Genauso hell wie die Trecker leuchteten am Samstagabend die Kinderaugen, als sich der weihnachtliche Korso durch Lette und Coesfeld schlängelte. Mit über 50 Schleppern, die mit zahllosen Lichterketten, Weihnachtsmützen und Tannenbäumen geschmückt sowie mit Weihnachtsmusik unterwegs waren, versprühten Landwirte aus Lette und Umgebung mit der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ die passende Atmosphäre zum Fest. An den Straßenrändern warteten Familien auf den Weihnachts-Korso, neugierige Blicke waren in den Fenstern der Anlieger zu sehen. „Wir haben durchweg positive Resonanzen bekommen“, bilanziert Mitorganisatorin Birgit Schemmer.