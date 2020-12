Sportdetektive präsentieren stolz Urkunden und Medaillen

Coesfeld. Sechs Wochen lang haben sich die Sportdetektive vom Kindergarten „Die Arche“ vormittags in kleinen Gruppen zusammengefunden und hatten so die Möglichkeit, sportliche Erfahrungen zu den Themen Kraft, Ausdauer, Koordination, Gleichgewicht, Entspannung und Tanz/Spiel zu sammeln. Zum Abschluss der Aktion haben sich alle Kinder in der Turnhalle zur großen Siegerehrung eingefunden. Den Pass, eine Urkunde und eine Medaille nahmen alle Sportdetektive stolz entgegen.

Von Allgemeine Zeitung