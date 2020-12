Grünes Licht für neues Gewerbegebiet

Ausgebremst wurden die Grünen von Thomas Bücking (CDU), der daran erinnerte, dass Fragen der Gestaltung, auch der nachhaltigen Gestaltung des Gewerbegebiets im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt würden. „Darüber hinaus ist die Zusammenfassung von Logistikstandorten bereits ein Beitrag zum Klimaschutz, weil schlichtweg weniger gefahren wird“, spielte der Ratsherr auf die Erweiterungspläne der Firma Parador an, die am Letter Bülten in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrem bestehenden Gebäude ein neues Logistikzentrum bauen möchte. Im Gegenzug sollen verstreut liegende Verteilerstandorte aufgegeben werden. Die Grünen konnten ihren Antrag nicht durchsetzen und stimmten schließlich konsequent und geschlossen gegen die Überplanung der knapp 10 Hektar großen Fläche, die an das Gewerbegebiet Otterkamp angrenzt.

Gute 6 Hektar sollen an Parador veräußert werden, die restliche Fläche steht noch zur Verfügung, wobei auf Vorschlag der CDU ein Teil dieses Areals Betrieben aus Lette vorbehalten sein soll. „Das tragen wir nicht mit“, sagte Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld) und forderte Chancengleichheit für alle Betriebe, egal ob aus Coesfeld oder Lette. Diesem Ansinnen wollte sich der Rat mehrheitlich nicht anschließen und folgte den Beschlussvorschlägen des Bezirks- und Planungsausschusses, nach denen Letter Unternehmen den ersten Zugriff auf einen Teil der noch freien Grundstücke haben, deren Zuschnitt indes noch offen ist.