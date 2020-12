Wenn Gott den Weg aufs heimische Sofa findet

Und das auf dem eigenen Sofa. Ist das nicht irgendwie komisch? „Es ist eine ganz andere, aber besondere Atmosphäre, wenn jeder Zuhause sitzt. So kann man Gott auch im Alltag erleben, es ist auch irgendwie gemütlicher“, so Daniel Gewand. „Natürlich wäre es wünschenswert, wenn es anders wäre und man wirklich zusammen sein könnte, aber wir haben eben gelernt, aus der aktuellen Situation das zu machen, was man vielleicht sonst nicht gemacht hätte.“ Außerdem könnten so auch junge Erwachsene teilnehmen, die es vielleicht nicht geschafft hätten, erst nach Coesfeld zu fahren, weil sie woanders wohnen.

Schon seit Oktober organisiert der Pastoralreferent die Gottesdienste digital. „Das erschien mir einfach vernünftiger und sicherer und es klappt ja schließlich auch“, freut er sich über die positiven Rückmeldungen. „Sicherlich kostet das den einen oder anderen anfangs auch Überwindung. In einem Gottesdienst hatte ich zum Beispiel die Teilnehmer gebeten, einen persönlichen Gegenstand aus der Wohnung zu holen, der für ihren bisherigen Lebensweg steht oder sie auch an Gott erinnert“, berichtet Gewand. In der Zwischenzeit habe er Musik gespielt. „Als alle wieder da waren, haben wir uns über diese Gegenstände unterhalten. Das wäre im Präsenzgottesdienst nicht möglich gewesen. Es ist also auch ein Zugang zu den Menschen über den digitalen Weg möglich.“

Den erhofft sich der 37-Jährige auch morgen, wenn der Gottesdienst unter dem Motto „Unter einem anderen Stern“ steht. „Es ist ja ein großes Manko, dass das Singen in den Kirchen in diesen Zeiten nicht erlaubt ist, auf dem digitalen Weg geht es.“ Zusätzlich zu Musik gibt es Gebete und einen Bibeltext, über den sich die Teilnehmer später austauschen können.

Anmeldungen sind auch noch am gleichen Tag per Mail oder WhatsApp möglich, dann gibt es den passenden Zugangscode. Unter Tel. 0160/97032211 oder unter gewand-d@bistum-muenster.de