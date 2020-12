Coesfeld (fs). Das Kreisgesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall in der Kreisstadt. Eine betagte Person ist am Wochenende an Covid-19 gestorben. Zudem hat es seit Freitag 19 nachweisliche Neuansteckungen gegeben. Nur zwei Personen sind übers Wochenende genesen, sodass die Zahl der aktiv Infizierten auf derzeit 78 steigt, die der Gesamtinfektionen auf 491.

Von Florian Schütte