Tüte mit „Zehn Minuten Weihnachten“

Im Gepäck haben sie eine kleine Tüte, die „Zehn Minuten Weihnachten“ verspricht, wie Pastoralreferentin Ulla Rendels ergänzt. „Darin enthalten sind Teelichter, Tee, Schokolade und eine kurze Geschichte. Uns war es wichtig, Dinge zu schenken, die man auch gut verbrauchen kann.“

Falls jemand nicht Zuhause ist oder die Tür nicht öffnen möchte, befindet sich zudem ein kleines Anschreiben in der Tüte. „Wir erklären, was es mit der Aktion auf sich hat und warum ausgerechnet diese Personen diesen kleinen Gruß erhalten“, so Ulla Rendels. Die Maske mache natürlich eine Kommunikation schwieriger. „Manche erkennen uns nicht gleich, wenn wir klingeln.“ Wenn die Unsicherheiten aber geklärt sind, ist die Freude groß, berichtet David Laudano. „Wir hatten schon sehr viele schöne Begegnungen trotz des Abstandes. Manche waren so überrascht, dass sie sich erstmal bedankt und später noch einmal im Pfarrbüro angerufen haben, um sich noch einmal zu bedanken, nachdem sie die Tüte ausgepackt haben“, freut er sich. Auch habe es bei vielen ein kurzes Gespräch an der Haustür gegeben. „In Goxel zum Beispiel hatte fast jeder etwas zu erzählen“, so Ulla Rendels. „Die sozialen Kontakte nehmen natürlich im Alter ab und viele der von uns besuchten Senioren waren dankbar für den kurzen Besuch. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass sie doch noch den einen oder anderen Ansprechpartner im Leben haben.“

Bis kurz vor Weihnachten sollen die 350 Tüten verteilt sein – gepackt hat sie Steve Burdelak, der ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Gemeinde macht. Neben Ulla Rendels und David Laudano sind auch die Pastoren Johannes Hammans und Hilary Eze unterwegs. „Unterstützung bekommen wir auch durch den Pfarreirat“, so David Laudano. Dann steht den „Zehn Minuten Weihnachten“ in den eigenen vier Wänden ja nichts mehr im Weg.