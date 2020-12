Coesfelder Betriebe steigen aus

„Das geht nicht. Dafür kann man das nicht machen“, stellt er klar. Darum ist er ab Januar raus. „Das ist traurig“, sagt er. Vier Stellen muss er deswegen abbauen. Drei Mitarbeiter werden arbeitslos, einer geht in Rente. Den Fuhrpark werde er reduzieren. Nicht ganz so hart trifft es Pier-Hüwe, der bisher nur eine Linie aus dem Bündel gefahren hat. Aber auch Inhaber Heiner Pier ärgert sich darüber, „wie das gelaufen ist“. Wie er gehört hat, soll Veelker jetzt Unternehmen aus Billerbeck, Dülmen und Nottuln angeheuert haben. Dadurch, stellt er fest, wandert auch die Gewerbesteuer ab: „Die zahlen hier keinen Cent“, sieht er durch die Vergabe nach außen einen Nachteil für die Stadt Coesfeld. Weitere Leidtragende könnten die Schüler sein. „Die fremden Firmen kennen sich ja gar nicht aus“, erklärt Buckting, da sei zumindest in den ersten Monaten „Chaos zu erwarten“. Ein anderer Aspekt aus seiner Sicht ist der Klimaschutz: Durch Leerfahrten von den auswärtigen Standorten steige die Belastung, prognostiziert er.

Warum tun sich die auswärtigen Firmen das an? Buckting vermutet, dass das mit der Corona-Krise zusammenhängt. „Sie haben im Reiseverkehr viel verloren und nehmen jetzt alles mit, was sie kriegen können.“

Gerrit Tranel, Geschäftsführer Bus beim ZVM in Münster, der für das Vergabeverfahren zuständig war, kann den Ärger bei den Coesfelder Unternehmern verstehen. Zum konkreten Verfahren will er sich aber nicht äußern, weil es formal noch nicht abgeschlossen sei: „Genehmigungsbehörde ist die Bezirksregierung“, erklärt er. Die habe das noch nicht unterschrieben. Bisher seien die Bieter nur über das Ergebnis der Ausschreibung informiert worden. Offensichtlich fingen sie schon an zu planen.

Unabhängig vom vorliegenden Fall stellt Tranel klar, dass Angebote immer daraufhin überprüft würden, ob die Preisbildung auch realistisch sei: „Es wird hinterfragt, ob er zu den Konditionen fahren kann.“ Die Einhaltung der Qualitätsstandards, die in der Ausschreibung festgelegt worden sind, werde später auch überprüft. Grundsätzlich sehe er hinsichtlich der Ortskunde auch keine Probleme bei auswärtigen Anbietern: „Die kommen alle aus dem Münsterland und kennen sich aus.“ Meist würden Wagen später am Einsatzort stationiert, um Leerfahrten zu vermeiden.

Die Stadt Coesfeld geht davon aus, dass es für die Schüler keine Nachteile geben wird. „Das zu überprüfen, ist aber Sache des Kreises, der die Leistungen bestellt“, hebt Sprecherin Andrea Zirkel hervor. Die Stadt selbst habe sich vorab in einer Anhörung zu der Ausschreibung nur dahingehend kritisch geäußert, dass der Schülerverkehr von und nach Lette nicht mit einbezogen worden sei: „Das hätten wir uns gewünscht.“