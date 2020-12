Krippenszenen hinter Fenstern

Zusammen mit denen, die bereits in der Kirche an der Decke befestigt sind, sind es fast 600 Engel – gebastelt und zur Verfügung gestellt von der Gemeinde und ihren Kindergärten. „Der Rücklauf war wirklich gigantisch“, freut er sich. „Wir hatten auch um selbst gebastelte Häuser aus Pappkarton und Schafe gebeten. In der ganzen Adventszeit haben wir gesammelt und vorbereitet, seit Anfang der Woche bauen wir hier auf.“ Maßgeblich verantwortlich sei dafür das Team des Laurentius-Kindergartens. „Sie haben auch die ganzen Details, wie zum Beispiel Stroh oder Moos, mitgebracht.“

Eigentlich sei es geplant gewesen, die einzelnen Szenen im Pfarrzentrum aufzubauen, „doch jetzt haben wir uns unter den gegebenen Umständen entschieden, sie hinter den Fenstern zu zeigen“, sagt David Laudano. So könne jeder Besucher mit viel Abstand an der frischen Luft und zu jeder Uhrzeit in Ruhe vorbeikommen. „Wir wollten damit auch ein schönes Ziel für einen Spaziergang an und zwischen den Feiertagen bieten.“

Von Heiligabend um 15 Uhr bis Mitte Januar sind die kleinen Kunstwerke in den Fenstern zu sehen. An Heiligabend selbst ist der anschließende Durchgang durch das Foyer des Pfarrzentrums in die Kirche möglich, wo zunächst die Heiligen Drei Könige und schließlich Maria, Josef und das Jesuskind zu sehen sind – neben dem Altar. „An den übrigen Weihnachtstagen müssen die Besucher durch die Kirchentür gehen, die natürlich in dieser Zeit geöffnet bleibt.“

Die Idee zu der Aktion, die große Abstände und flexible Besuche ermöglicht, entstand im Seelsorgeteam. „Wir haben uns schon früh überlegt, was Alternativen sein könnten zu Gottesdiensten und Messen“, so David Laudano. Mit dieser Art der Krippe sei nun eine coronakonforme Möglichkeit gefunden. „Ab Heiligabend kann man sich die Fenster rund um die Uhr anschauen. Das wäre natürlich im Pfarrzentrum nicht möglich gewesen.“