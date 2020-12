Kreativwettbewerb in der Verwaltung

Coesfeld (ds). Dieses lustige Motiv ziert in diesem Jahr die offizielle Weihnachtskarte der Stadt Coesfeld. Bürgermeisterin Eliza Diekmann hatte in der Verwaltung einen Kreativwettbewerb zum Thema „Corona Christmas 2020“ initiiert. 20 Einsendungen – Gedichte und Fotos, Kollagen und Zeichnungen – erreichten die vierköpfige Jury, die drei Beiträge prämierte, darunter auch diesen mit der „Corona Christmas Party“ von Katja Emmerich aus dem Fachbereich Planung, Bauordnung und Verkehr. Es zeige, „dass wir alle der Situation zwischendurch auch mal mit einem Augenzwinkern humorvoll begegnen dürfen“, so die Bürgermeisterin. Sie wünscht den Bürgerinnen und Bürgern „alles Gute, die erforderliche Portion Optimismus und vor allem Gesundheit“.