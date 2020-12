Ein Tag vor Weihnachten gähnende Leere in der City

Coesfeld. So leer wie gestern war die Coesfelder Innenstadt einen Tag vor Weihnachten wohl noch nie. Nur wenige Menschen steuerten mit Maske und Regenschirm die wenigen noch offenen Geschäfte an, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Einige Leser-Anrufe erreichten uns, warum denn wohl auch ein Süßwarenladen und ein Likör-Abfüller öffnen dürften. „Maßgeblich ist, was gewerberechtlich angemeldet wurde“, erläutert Andrea Zirkel, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage. In dem einen Laden werde ja als Schwerpunkt des Sortiments auch Kaffee und Tee verkauft, in dem anderen auch Essig und Öl – Lebensmittel, die zum täglichen Bedarf gehören.

Von Detlef Scherle