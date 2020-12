„Das schönste Weihnachtshaus“: Letzte Chance zum Mitmachen

15 Anwärter gibt es schon. „Aber es dürfen gerne noch mehr werden“, ermuntert Detlef Scherle, stellvertretender Redaktionsleiter der AZ, alle, die Haus, Eingang oder Balkon in diesem Jahr besonders festlich geschmückt haben, sich an unserem Wettbewerb „Das schönste Weihnachtshaus“ zu beteiligen. Es winken u. a. Gutscheine über 100 und 50 Euro. Auf der Facebook-Seite der AZ können Fotos (dieses kommt von Familie Brennecke, Stadtbusch 89) eingestellt werden. Die zehn Motive, die die meisten „Gefällt-mir“-Klicks erhalten, ziehen in die Endrunde ein. Wer noch dabei sein will, muss sich aber sputen: Fotos, die wir dort für Leserinnen und Leser posten sollen, die selbst nicht bei Facebook sind, müssen uns bis heute, 12 Uhr, per E-Mail (Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) unter coesfeld@azonline.de erreicht haben. Wer es selbst macht, muss das bis zum 26. 12., 24 Uhr, erledigt haben. Alle sind eingeladen, sich die Häuser unter www.facebook.com/azonline.coesfeld/ anzuschauen und nach Belieben zu liken. Die zehn Finalisten präsentieren wir am 29.12. in der AZ.

Von Allgemeine Zeitung