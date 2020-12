„Gemeinschaft ist besonders wichtig“

Auf die Einschränkung der Kontakte legt auch die Kreispolizeibehörde großen Wert. „Wir versuchen, eine Durchmischung der Kollegen auch an den Weihnachtstagen zu verhindern“, informiert Pressesprecherin Britta Venker. Wenn es die Einsatzlage zulasse, würden die diensthabenden Kollegen auch schon mal zusammensitzen und gemeinsam essen, „in diesem Jahr werden wir allerdings mit festen Teams im Einsatz sein“, so Venker. Das sei bereits seit Beginn der Pandemie so, um im Falle einer Infektion weiterhin einsatzbereit zu sein. Auch an den Weihnachtstagen werde es von dieser Regelung keine Ausnahmen geben.

Rund um die Uhr besetzt ist auch die Hauptwache der Feuerwehr Coesfeld im Rottkamp. „Die Kollegen organisieren sich selbst. In den vergangenen Jahren hat es mehrere Weihnachtsfeiern der verschiedenen Züge gegeben, aber das fällt in diesem Jahr natürlich aus“, sagt Christoph Bäumer, Leiter der hauptamtlichen Wache. Von daher seien auch an den Weihnachtstagen selbst keine Zusammenkünfte der Kameraden geplant.

Anders in der Senioren-Residenz Coesfelder Berg: „Wir veranstalten in jeder Wohngruppe einen Heiligabend-Treff“, erläutert Betreuungskraft Claudia Timmer. Da ohnehin seit März keine Angebote mehr stattfinden, die über die jeweilige Wohngruppe hinaus greifen, sind Treffen „unter sich“ in diesem Rahmen auch an den Weihnachtstagen erlaubt. „Allerdings dürfen Angehörige daran nicht teilnehmen, das war in den vergangenen Jahren immer so“, bedauert sie. Mit Weihnachtsmusik, gemütlichem Beisammensein und kleinen Geschenken möchten die Pflegekräfte auch die Bewohner am Weihnachtsfest teilhaben lassen. „Denn die Gemeinschaft ist vor allem in diesem Jahr besonders wichtig.“