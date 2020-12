„Fridolin“ und „Frieda“ sind arbeitslos

Auch wenn die Feiertage nicht so schön sind, sollen „Fridolin“ und „Frieda“ dennoch ein wenig Festtagsstimmung verspüren. „Zur Bescherung gibt’s eine Extra-Ladung Möhren und ein paar Äpfel mehr“, verrät Fabian Wigger, „ansonsten kriegen sie vornehmlich Heu.“ Ihr übliches Futter muss stets streng rationiert werden. Von alleine hört ein Esel nicht zu fressen auf, weil es eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist.

Neben drei Zwergziegen, allerlei Federvieh und „Nelly“, eine quietschfidele Jack Russel-Hündin, sind „Fridolin“ und „Frieda“ die Hauptattraktion in Coesfeld-Lette, Herteler 60, wo die Familie Wigger beheimatet ist und ihren Hofladen betreibt. Vater Manfred (59) ist Tag für Tag auf Verkaufstour. Mutter Agnes (57), die gute Seele, kümmert sich um ihr Lädchen, in dem Fleisch, Eier, frisches Gemüse und Obst feilgeboten werden. Drei Söhne haben sie, die in zwei Generationen harmonisch unter einem Dach wohnen. Simon (28), der Älteste, ist gerade zurück aus China, wo er für die Firma Scholz Kessel zusammenbauen musste. Fabian (26), der Mittlere, kümmert sich um Ackerbau und Viehzucht. Raphael (25), der Jüngste, packt fleißig mit an. „200 Bullen haben wir, knapp 20 Strohschweine und Weihnachtsgeflügel“, rechnet Fabian Wigger vor, „deshalb ist immer reichlich zu tun.“

Auch wenn „Fridolin“ und Frieda“ auf einem Bauernhof ihr Zuhause haben, sind sie strenge Vegetarier. Esel sollten nämlich nie mit etwas gefüttert werden, das aus Fleisch angereichert oder hergestellt wurde. „Machen wir auch nicht“, betont Fabian Wigger, „das würde ihnen nicht guttun.“ Esel stellen ohnehin keine hohen Ansprüche. „Sie sind genügsam und kein bisschen verwöhnt“, fügt er hinzu und listet weitere positive Eigenschaften auf, „gutmütig, treu und alles andere als dumm.“ Im Gegenteil: So ein Esel ist ein ganz Schlauer. Eigentlich ist er ein Steppentier aus den Weiten Nordafrikas und in Mitteleuropa eher ein Fremder. Um in einer kargen Gegend zu überleben, muss man sehr schlau sein und zäh.

Aufgewachsen sind „Fridolin“ und „Frieda“ im Münsterland. „Opa Alfons, der leider verstorben ist, hat beide vor Jahren auf dem Düstermühlenmarkt in Legden gesehen – und gekauft“, erinnert sich Fabian Wigger, „seitdem sind Fridolin und Frieda bei uns auf dem Hof.“

Der Esel und seine Eselin fühlen sich auf dem platten Land so wohl, dass sie zu Jahresbeginn in stiller Eintracht beschlossen hatten, für Nachwuchs zu sorgen. Zwölf Wochen vergingen, dann kam ihr Junges zur Welt. „Es konnte sofort laufen und hatte ein dichtes Fell, das vor Kälte und Hitze schützt“, schaut Fabian Wigger gern auf die Geburt zurück, „wir überlegen noch, wie wir den Neuankömmling nennen sollen.“ Baby Namenlos war der „Star“ im vergangenen Sommer. „Als wir auf unserer Facebook-Seite mitgeteilt haben, dass wir ein Eselfohlen dazubekommen haben, war der Andrang groß.“ Riesengroß. „Scharenweise kamen die Leute mit Autos und Fahrrädern herbei“, staunt Wigger noch immer, „der Mini-Esel war der Anziehungspunkt.“

Die dreiköpfige Eselfamilie genießt die Aufmerksamkeit, die ihr zuteilwird. „Alle drei laufen sofort zum Zaun, wenn Besucher da sind“, bemerkt Wigger junior mit einem breiten Grinsen, „und dann wollen sie natürlich gestreichelt werden.“ Sie haben’s gut getroffen. Ihnen fehlt es an nichts. Sie haben einen Stall und eine Weide, auf der sie sich austoben können, außerdem ein Lager aus Stroh und eine Tränke mit frischem Wasser. Was will ein Esel mehr! So ein Tier benötigt wenig Pflege. Es reicht, wenn man ab und an das Fell bürstet. Wichtig ist die Fußpflege, pardon, Hufpflege: Die Hufsohle muss täglich gereinigt werden, und der Hufschmied sollte den nachgewachsenen Huf regelmäßig schneiden. Dass die Wiggers auf ihre vierbeinigen Freunde ein waches Auge werfen, ist so sicher wie die Christmette zu Weihnachten, in die die Familie alljährlich am 24. Dezember geht.

Nur diesmal müssen „Fridolin“, seine werte Partnerin „Frieda“ und Baby Namenlos in ihrem Stall bleiben. Kein Krippenspiel, also auch kein Kirchgang. „Mit der Frisur wäre das auch nicht gegangen. Schauen Sie sich die Tiere bloß an: Sie haben die Haare nicht schön“, scherzt Fabian Wigger, „das sieht ja verboten aus.“ Stimmt! Zottelig hängen den Eseln die Haare in den dunklen Augen. Klebrig und schmierig sind sie, dass man unweigerlich an den Song von Blödel-Otto denken muss: „Fettes Haar ist dir gegeben, lass es kleben.“ Doch Friseure und Beautysalons haben ja ihre Läden bereits letzte Woche geschlossen. „Auch Esel haben’s schwer“, fügt Wigger lachend hinzu.