Hoch oben zwischen Stille und Geläut

Zu den normalen Messzeiten laufen automatische Programme, zu den individuellen Gottesdiensten wie Beerdigungen, Hochzeiten oder Taufen erfolgt die Bedienung jedoch per Hand. „Aber diese Computertechnik hier ist eine der ersten, die es je gab, da brauche ich erst die Bedienungsanleitung“, sagt Claudia Lobbe mit einem Lachen.

Seit 1959 hängen die drei Glocken im Turm. Einige Jahre nachdem die neu errichtete Jakobikirche am 15. August 1954 geweiht wurde. Zuvor wurde die bis dahin 750 Jahre alte Kirche am 21. März 1945 durch Bomben vollständig vernichtet.

Heute führen 130 Stufen bis in die Kirchturmspitze. Zunächst über eine enge Wendeltreppe aus Stein, dann über das Paradies der Kirche hin zu einer Wendeltreppe aus Holz. Von dort geht es immer weiter in die Höhe. An einem imposanten Holzkonstrukt aus massiven Balken schweben sie über der Stadt. Es ist still dort oben. Nur ganz leise ist Weihnachtsmusik vom benachbarten Katharinenstift zu hören. Die Marien-Glocke, die größte, links, die Anna-Katharina-Glocke rechts und über allem thront die kleinste, die Engel-Glocke. Anmutig. Und plötzlich: volle Stunde. Die kleinste wird angeschlagen. Wie war das noch mit den Ohrenstöpseln? „Dabei hat sich der Schlegel noch gar nicht bewegt, das ist noch lauter im Hochgeläut“, erklärt Claudia Lobbe.

In der Lambertikirche am Markt geht es übrigens noch eine Nummer größer – und älter. Denn dort hängen vier Glocken, die das älteste „Gesamtgeläute“ in Westfalen bilden. „Die größte Glocke dort ist noch größer als die Marien-Glocke hier im Jakobiturm.“ Zwischen 1428 und 1435 wurden die Lambertiglocken vom Glockengießer Johan Smit aus dem heute flandrischen Raum in Belgien gegossen. Scheinbar für die Ewigkeit. Denn zunächst hatte die Kirche noch zwei Türme, die jedoch in den Jahren 1635 und 1681 bei heftigen Stürmen einstürzten. „Erst 1703 konnte der neue Turm, so wie wir ihn heute kennen, errichtet werden. Zusammen mit den Glocken, die den Sturz überstanden“, berichtet Claudia Lobbe.

Heute hängen sie in 68 Metern Höhe: Lambertus, 1428 gegossen, 2000 Kilo schwer. Maria, 1433, 1700 Kilo. Hl. Kreuz, 1435, 810 Kilo und Katharina, 1435, 670 Kilo. „1990 hat unser damaliger Kantor Willi Hälker eine Läuteordnung aufgestellt, an den Adventsonntagen erklingen zum Beispiel die Glocken 4, 2 und 1, zu Taufen 4 und 3“, gibt sie ein paar Beispiele. „Der Weg zu den Glocken soll demnächst überarbeitet werden, er ist nicht so gut begehbar wie der in der Jakobikirche. Der ist auf jeden Fall abenteuerlicher.“ Wohl eine Geschichte für ein anderes Mal.