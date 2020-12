Es müssen auch nicht unbedingt die großen Lebensereignisse sein. Viele Menschen haben in diesem Jahr ein Hobby neu- oder wiederentdeckt, sind auf vielfältige weise sportlich aktiv oder kreativ geworden. Vielleicht haben Sie das Rennrad mal wieder aus dem Keller geholt oder sich das Stricken beigebracht oder eine Sprache gelernt. Wir sind gespannt auf alles, was Ihnen Freude gemacht und Sie positiv berührt hat. Und sei es ein schöner Spaziergang, eine freundliche Geste, ein nettes Gespräch. Jetzt sind Sie, liebe Leser und Leserinnen, aber an der Reihe: Schreiben Sie uns doch ein paar Zeilen, fügen Sie gerne auch ein Foto von sich hinzu und schicken beides bis zum 30. Dezember per E-Mail an coesfeld@azonline.de, Betreff: Was sonst noch geschah. Eine Auswahl der Beiträge wird in der AZ veröffentlich.