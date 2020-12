Coesfeld. „Mit einem Taxi nach Paris“ fahren, wie es die Band Felix de luxe in den 80er Jahren launig propagierte – das geht wegen Covid-19 schon lange nicht mehr. Aber auch das lokale Geschäft der hiesigen Taxi-Unternehmen leidet erheblich unter der Pandemie. Für den heutigen Silvestertag, ergab eine Umfrage unserer Zeitung, liegen kaum Vorbestellungen vor. „Die Leute bleiben zu Hause“, erwartet Heinz Kestermann vom gleichnamigen Betrieb mit Sitz in Flamschen „einen ruhigen Jahreswechsel“. Ebenso wie bei Taxi Erdal (Hansestraße) ist auch bei ihm die Rufbereitschaft heute Nacht besetzt. Das ist für die einzigen beiden behördlich lizensierten Unternehmen in Coesfeld Pflicht. Das Angebot, spontan ein Taxi rufen zu können, ist aber auch an den vergangenen Feiertagen und Wochenenden kaum in Anspruch genommen worden. „Das Wochenendgeschäft ist komplett tot“, konstatiert Inhaber Erdal Öztokac. Das Gewerbe lebe derzeit hauptsächlich vom auch reduzierten Verkehr unter der Woche – und da vor allem von Krankenfahrten.

Von Detlef Scherle