Raupenplage hielt sich in Grenzen

Coesfeld. Wo schon Corona die Menschheit gebeutelt hat, hielt sich 2020 eine andere Plage immerhin in Grenzen: Der Eichenprozessionsspinner ist in diesem Jahr in Coesfeld nicht so aggressiv in Erscheinung getreten wie noch 2019. „Vielleicht hat sich hier das kühlere Wetter im Frühjahr positiv ausgewirkt. Wenn direkt nach dem Schlüpfen der Raupen eine nass-kalte Wetterlage herrscht, entwickelt sich die Population nicht so stark“, vermutet Baubetriebshofleiter Theo Reckert. Jedenfalls waren er und sein Team in diesem Jahr nicht so stark damit befasst, Nester von Eichenprozessionsspinnern zu beseitigen wie 2019. Waren es im vergangenen Jahr etwa 270 Einsätze, so hat sich das in 2020 auf etwa 200 Einsätze verringert.

Von Florian Schütte