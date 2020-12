Schon 700 Stimmen abgegeben

Coesfeld (ds). Wer bei unserem Wettbewerb mit über „Das schönste Weihnachtshaus“ in der Region entscheiden und ganz nebenbei eine Heißluftballonfahrt gewinnen will, muss sich sputen: Nur noch bis kommenden Sonntag (3. 1. 2021, 24 Uhr) ist die Teilnahme per nebenstehendem Coupon oder im Internet unter www.azonline.de/Weihnachtshaus möglich. Wer sich noch nicht entschieden hat, für wen er stimmen will, kann die weihnachtlich illuminierten Häuser der zehn Finalisten bei kleinen Ausflügen „zwischen den Jahren“ live in Augenschein nehmen. Das sind die Adressen: 1: Familie Wolfers, Rietmannweg 6 in Coesfeld, 2: Familie Esser, Mühlenesch 23 in Lette, 3: Hubert und Monika Hoping, Schürkamp 22 in Osterwick, 4: Familie Wolfert, Stevede 6, 5: Familie Baumeister, Christine-Teusch-Weg 39 in Coesfeld, 6: Familie Mey, Borkener Straße 126a in Coesfeld, 7: Familie Brennecke, Stadtbusch 89 in Coesfeld, 9: Familie Stehr: Droste-Hülshoff-Weg 7 in Coesfeld und 10: Familie Schatterny, Höltene Klinke 5 in Coesfeld.

Von Detlef Scherle