Bis Freitag für Kindergarten anmelden

coesfeld. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Kinder, die zum kommenden Kindergartenjahr 2021/22 einen Kindergartenplatz in Anspruch nehmen sollen, durch ihre Eltern bis Freitag, (8. 1.) direkt in den jeweiligen Einrichtungen angemeldet werden können. Allgemeine Informationen zu den Kindergärten und Tages-Einrichtungen finden sich im Serviceportal auf der Internetseite der Stadt Coesfeld unter dem Stichwort „Kindergärten in Coesfeld“. Weitere Auskünfte erteilt Hartmut Kreuznacht im Fachbereich Jugend, Familie, Bildung, Freizeit ab heute wieder unter Tel. 02541/939-2228, in der Zeit von 8.30 bis 16 Uhr.

Von Allgemeine Zeitung