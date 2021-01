Erster Corona-Todesfall im neuen Jahr

Coesfeld (fs). Was sich in der Corona-Statistik als nüchterne Zahl niederschlägt, bedeutet für eine Coesfelder Familie einen traurigen Start ins neue Jahr: Gleich zu Beginn verkündet das Gesundheitsamt seit Silvester den ersten Corona-Todesfall in Coesfeld. Mit 35 Neuinfektionen stieg die Gesamtzahl aller Fälle seit Pandemie-Beginn über den Jahreswechsel auf 584. 82 Menschen sind akut infiziert. 13 Personen sind seit Silvester genesen. Die Zahl der Gesundeten beläuft sich insgesamt auf 483. 19 Menschen sind bislang in Coesfeld an Covid-19 gestorben.

Von Florian Schütte