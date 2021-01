Sternsinger als „Postboten“ unterwegs

Spenden zur Unterstützung der darauf dringend angewiesenen Projekte können an mehreren Orten abgegeben oder überwiesen werden, teilen die Pfarrgemeinden im gemeinsamen Pressetext mit. Die aktuelle Situation hat die Vorbereitungsteams herausgefordert und den Elan der vielen engagierten Sternsinger etwas ausgebremst. „Viele Kinder und Jugendliche wollten gerne helfen und unterwegs sein, weil sie wissen, wie wichtig die Projekte in der Einen Welt sind“, betont Walbert Nienhaus.

Kreativ und kurzfristig wurden Wege gefunden, der aktuellen Situation angepasst, den Segen zu den Menschen zu bringen und für die Unterstützung der Partnerschafts-Projekte und des Kindermissionswerkes um Spenden zu bitten: „Wir möchten gerne diese größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder in Coesfeld umsetzen – in diesem Jahr erst Recht“, sagt Nienhaus.

In St. Lamberti können die Sternsinger nun einzeln oder als Familie die Sternsingerpost am Samstag in die Briefkästen verteilen. Wer noch mitmachen möchte, kann sich per Mail für diesen Dienst anmelden: sternsingeraktion@ lamberti-coesfeld.de.

Auch in Anna Katharina (Samstag) und St. Johannes, Lette (Samstag und Sonntag) wird so am kommenden Wochenende ein Gruß mit dem Segensaufkleber sowie die Bitte um Spenden durch „Sternsinger-Postboten“, vor allem durch Jugendliche, an alle Haushalt verteilt.

Eine weitere Idee: In St. Lamberti verkleiden sich immerhin die drei Geschwister Ida, Johanna und Mattes Hoppe als Sternsinger. Stellvertretend für alle Sternsinger nehmen sie den singenden Segenswunsch in diesem Jahr auf Video auf, um ihn so zumindest digital in die Häuser zu tragen, u.a. über die Homepage der Gemeinde.