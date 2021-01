Archäologen dürfen mitreden

Coesfeld. Wenn Versorgungsleitungen in die Jahre kommen, müssen sie saniert werden. Deshalb beginnen die Stadtwerke Coesfeld voraussichtlich ab Montag (11. 1.) mit den Erneuerungsarbeiten an den Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom zwischen der Hinterstraße und dem Jakobiwall. „Wenn es die Witterung zulässt, führen wir diese Baustelle am 11. Januar weiter“, erklärt der verantwortliche Stadtwerke-Bauleiter, Marcel Pollmeier.

Von Allgemeine Zeitung