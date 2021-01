Nach Silvesteransturm nun die Flaute

Immerhin um die Umstellung auf die neuen Preise musste sich Somun nicht kümmern. „Das wird alles von der Avia-Zentrale in Borken gesteuert. Auch im Shop – dem Brot- und Buttergeschäft der Tankstellen – herrsche bei City-Tank derzeit eher Flaute.

Stefan von Bronk von der gleichnamigen Tankstelle an der Dülmener Straße beobachtet hingegen gewisse Mitnahmeeffekte in seinem Shop: „Wenn die Leute schon mal da sind, fahren die für ein Brötchen nicht extra noch bis in die Stadt.“

Doch auch von Bronk bestätigt, dass nach der erhöhten Nachfrage nach den Weihnachtstagen die Nachfrage nach Kraftstoffen nun zurückgegangen sei. „Nicht so dramatisch, wie wir uns das vorgestellt haben, aber doch spürbar“, sagt der Tankstellen-Inhaber. Darin sieht er drei Gründe. Neben der genannten Wiederanhebung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar von 16 auf 19 Prozent und der neuen CO2-Steuer ist es vor allem der Lockdown mit sämtlichen Facetten wie Kontaktbeschränkungen und Homeoffice-Regelungen, die die Nachfrage drücken. „Die Menschen besuchen sich nicht mehr gegenseitig und das Auto bleibt öfter in der Garage. Die Mobilität hat einfach nachgelassen“, sagt von Bronk. Hinzu komme, dass Januar und Februar für Tankstellen sowieso eher ruhigere Monate sind. „Die Menschen haben oft noch Resturlaub und bleiben ohnehin häufig zu Hause.“

Selbst als freie Tankstelle, die sich preislich immer einen Cent unter den Markentankstellen orientiere, habe von Bronk 2020 verglichen mit dem Vorjahr „einen ziemlichen Einbruch“ verzeichnet. Dennoch sei der Impfstoff nun ein Lichtblick. „Wir sehen die kommenden Monate mit Gelassenheit“, erklärt Stefan von Bronk.