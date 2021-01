Coesfeld (fs). Seit Freitag hat es laut dem Kreisgesundheitsamt in Coesfeld 21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Bei gleichzeitig 18 Genesenen stieg die Zahl der aktiv Infizierten am Montag um drei Fälle auf jetzt 95. Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 635 Coesfelder infiziert, 522 sind bislang wieder genesen. 18 Menschen sind in Coesfeld an Covid-19 gestorben.

Von Florian Schütte