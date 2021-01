Selber abgeben statt abholen lassen

Weihnachtsbaumaktion am nächsten Samstag läuft in diesem Jahr anders

Coesfeld. Die gewohnte Tannenbaumaktion der Gemeinden, die für den nächsten Samstag (16. 1.) geplant ist, fällt in diesem Jahr anders aus. Eine Abholung wird es wegen der derzeitigen Situation nicht geben, dafür werden neun Sammelstellen in Coesfeld und Lette eingerichtet. Nach einer gemeinsamen Absprache zwischen der Stadt und den beteiligten Jugendgruppen am Freitagabend und Montagmorgen wurde diese Entscheidung schweren Herzens getroffen. Wer seinen Tannenbaum entsorgen will, muss also ausnahmsweise selbst tätig werden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Entweder, indem man den abgeschmückten Baum zu einer der Sammelstellen bringt oder ihn selbst zerkleinert und über die Biotonne entsorgt. Die nächste Grünabfuhr gibt es erst ab dem 15. März.