Coesfeld (fs). Am Dienstag hat sich die Corona-Lage in Coesfeld im Vergleich zu den Vortagen leicht entspannt. So gab es noch zwei Neuinfektionen seit Montag. Die Zahl der aktuell Infizierten ist um 18 auf 77 gesunken. Seit Beginn der Pandemie sind nun 637 Coesfelder mit dem Coronavirus nachweislich in Kontakt gekommen, 541 sind wieder genesen. 18 Personen aus Coesfeld sind infolge von Covid-19 verstorben.

Von Florian Schütte