Erst 40 von 1000 Ehrenamtskarten verteilt

Coesfeld. Fast ein Jahr ist es her, dass die Stadt für ihre Bürger die goldene Ehrenamtskarte NRW eingeführt hat – als 268. Kommune des Landes und als Ausdruck der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit. Doch wie so oft im vergangenen Jahr hat auch hier das Coronavirus der umfangreichen Umsetzung bislang einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Leider wird die Ehrenamtskarte in Coesfeld noch nicht so stark nachgefragt wie ursprünglich erhofft. Das liegt sicher auch daran, dass infolge der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen das Vereinsleben weitgehend ruht: Viele Jahreshauptversammlungen, auf denen die Ehrenamtskarte im letzten Jahr vorgestellt werden sollte, waren ausgefallen oder verschoben worden“, berichtet Andrea Zirkel, Pressesprecherin der Stadt auf AZ-Nachfrage. „Weil der direkte Kontakt fehlt, sowohl zu interessierten Nutzern als auch zu Firmen, die die Ehrenamtskarte unterstützen könnten, ist die Ehrenamtskarte noch nicht so bekannt und verbreitet.“

Von Jessica Demmer