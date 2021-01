Stadt prüft Anschaffung von Bewässerungssäcken

Im Vorfeld betonte Barbara Sieverding (Grüne) die Wichtigkeit des Themas und des Antrags der eigenen Fraktion, da der Zustand der Bäume in den Wäldern „alarmierend“ sei. Langanhaltende Trockenperioden, kleine Baumscheiben und versiegelte Flächen würden aber auch Bäumen im Stadtgebiet zu schaffen machen. Um besonders Jungbäume effektiv mit Wasser zu versorgen, stellten die Grünen einen Prüfantrag an die Verwaltung, ob die Anschaffung von Bewässerungssäcken „eine sinnvolle und effektive Maßnahme zur Wasserversorgung ist“, heißt es dazu im Antrag. Wassersäcke sorgen dafür, dass Gießwasser nicht unkontrolliert abläuft, sondern durch kleine Löcher langsam an den Boden und an die Baumwurzeln abgegeben wird.

Von einem „Misstrauensantrag“ sprach André Kretschmer (SPD). Denn der Bauhof wisse, wie Bäume richtig bewässert würden, „dazu ist eine Prüfung nicht notwendig“. Zudem würden Bäume durch diese Art der Bewässerung keine Wurzeln in das untere Erdreich schlagen. „Wir sollten die Entscheidung bei der Verwaltung lassen. Wir brauchen keinen Prüfantrag“, so Kretschmer. Dem entgegnete Erich Prinz (Grüne), es handele sich um eine „Hilfestellung für die effektive Bewässerung der städtischen Bäume“. In den weiteren Fraktionen traf der Antrag auf Zustimmung. Thomas Michels (CDU) betonte, dass es sich um „keine Bevormundung der Verwaltung“ handele, da es mit diesem Antrag zunächst nur um eine Prüfung ginge. Auch Dominik Engbers (FDP) begrüßte den Antrag und warb darum, auch örtliche Unternehmen ins Boot zu holen. Diese könnten Wassersäcke erwerben und darauf mit ihrem Logo werben. „Das ist gut für Klima und Wirtschaft.“ Wenn eine Prüfung ergebe, so Florian Schubert (Aktiv für Coesfeld), dass eine Anschaffung der Säcke sinnvoll sei, dann sollte dies auch getan werden.

Uwe Dickmanns informierte den Umweltausschuss darüber, dass seit vielen Jahren bereits mit Bewässerungs- und Belüftungsdrainagen gearbeitet werde. Dabei handele es sich um Drainagen, die unterhalb der Wurzelballen angelegt werden. Erkennbar sind die Drainagen an gelben Rohren, die ein Stück aus der Erde ragen und in die der Bauhof zwischen 200 und 400 Liter Wasser einfüllen könne, das dann langsam an das Erdreich abgegeben wird. „So kommt das Wasser an die richtige Stelle und der Baum bildet Wurzeln nach unten aus“, so Dickmanns. Eine Bewässerung finde bis zu fünf Jahre nach Anpflanzung des jeweiligen Baumes statt.

Der Antrag der Grünen wurde bei zwei Enthaltungen aus den Reihen der SPD einstimmig angenommen. Weiterverfolgt werden soll, so Bestandteil des Antrages, auch die Bewerbung von Baumpatenschaften für Pflege und Bewässerung durch Privatpersonen und Unternehmen.