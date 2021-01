Coesfeld (fs). Über das vergangene Wochenende haben sich laut Kreisgesundheitsamt in der Stadt Coesfeld sechs weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der aktiv Infizierten bleibt jedoch wie am vergangenen Freitag bei 65, weil entsprechend viele Personen wieder genesen sind. Die Zahl der insgesamt Infizierten steigt auf 660, die der Genesenen auf 577. 18 Personen sind bereits an Covid-19 gestorben.

Von Florian Schütte