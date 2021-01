Spielplätze in Lette werden aufgewertet

„Schon länger hatte ich die Idee, einige der Plätze attraktiver zu gestalten“, berichtet Redweik. Als dann vor rund drei Jahren das DIEK immer weiter an Fahrt aufgenommen hat, sei Birgit Redweik mit ihrem Anliegen – die Aufwertung der Spielplätze mit dem DIEK zu verbinden – an die Koordinierungsgruppe herangetreten. So entstand schnell aus der ersten Idee der Letteranerin ein konkretes Projekt. Eigentlich, erzählt Birgit Redweik, hatte sie nur den Spielplatz am Hermann-Löns-Weg im Sanden im Blick. Denn dort seien die Spielgeräte sehr in die Jahre gekommen und würden zum Teil auch nicht mehr den geltenden Sicherheitsbestimmungen gerecht werden. „Dann habe ich mir aber auch die übrigen Spielplätze in Lette angesehen“, so Redweik. Dabei sei sie zu dem Entschluss gekommen, dass der Ort „sehr gut aufgestellt“ sei. Nur bei einem weiteren Spielplatz habe sie Handlungsbedarf gesehen: am Billweg.

Und genau dort war der Baubetriebshof in den vergangenen Tagen im Einsatz und hat drei unterschiedlich große Federwippen aufgestellt. Auch wurden am Sandspielbereich mehrere Holzpfähle in den Boden geschlagen, die in der Reihe eine Sitzgelegenheit ergeben. „So können die Eltern nahe bei den Kindern sein, wenn sie spielen“, begründet Birgit Redweik. Mit einem Rutschturm und Schaukeln sei der Spielplatz ansonsten gut ausgestattet. „Wir haben den Spielplatz gemeinsam mit dem Bauhof im Rahmen der Möglichkeiten gut aufgepeppt“, bilanziert Redweik.

Im nächsten Schritt soll dann die Spielfläche im Sanden umgestaltet werden. Unter anderem soll der Drehpilz verschwinden, „er ist einfach zu gefährlich“, habe die Letteranerin schon häufiger beobachten können. Auch die in die Jahre gekommenen Turnstangen sollen erneuert werden. Geplant ist zudem die Anschaffung von neuen Klettermöglichkeiten und einem kleinen Karussell. Wann die Pläne umgesetzt werden, stehe allerdings noch nicht fest. Die Kosten für die Aufwertung beider Plätze trage die Stadt.

Mitfahrbänke in Planung Um mobil vom Sanden aus ins Dorf zu gelangen, sollen drei Mitfahrbänke aufgestellt werden. „Platz nehmen, einsteigen, ankommen“ heißt es in einer kurzen Beschreibung des Projektes. Autofahrer, die Personen auf den Bänken sitzen sehen, können anhalten und diese mitnehmen. Wer vom Sanden aus in Richtung Dorf fahren möchte, soll sich künftig auf eine der Bänke an der Kreuzung Hermann-Löns-Weg/Im Sanden oder an der Bushaltestelle vor der ehemaligen Gaststätte Boer setzen können. Um in die entgegengesetzte Richtung zu fahren, soll eine Bank unter dem Abdach am Edeka bereitstehen – gesponsert von Geschäftsführer Stefan Littmann. Wann die Bänke aufgestellt werden sollen, stehe aber noch nicht fest, wie Projektpatin Therese Kirsch erläutert. Auch aufgrund der Corona-Pandemie wolle man mit dem Start noch warten. „Wir hoffen aber spätestens im Sommer auf eine große Bereitschaft, das neue Angebot zu nutzen“, so Therese Kirsch. -lsy- ...