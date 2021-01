Noch zwei Neuinfektionen in Coesfeld

Coesfeld (fs). Am Mittwoch (Stand 0 Uhr) meldet das Kreisgesundheitsamt noch zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus für die Stadt Coesfeld. Die Zahl der aktiv Infizierten sinkt jedoch leicht um zwei Personen, da seit Dienstag vier Erkrankte wieder als Genesen gelten. Die Zahl der aktiv Infizierten liegt nun bei 43. Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 664 Coesfelder mit dem Coronavirus angesteckt, 600 sind wieder genesen, 21 Personen an Covid-19 verstorben – davon zwölf in der ersten Welle und neun in der zweiten. Erfreulich: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner liegt zurzeit bei 52,6 und nähert sich somit der 50er-Marke, die lange nicht unterschritten wurde.

Von Florian Schütte