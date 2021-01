Vom Lern- zum Wohlfühlort

Coesfeld (ds). Es gibt nach einer Philosophie drei wichtige Orte im Leben: erstens da, wo man zu Hause ist; zweitens da, wo man arbeitet – und drittens da, wo man in seiner Freizeit gerne andere Menschen trifft. Die Volkshochschule Coesfeld will für noch mehr Menschen zu einem solchen „dritten Ort“ werden – ein Ort des gemeinsamen Lernens, Erlebens und Austauschs. Unter Corona-Bedingungen ist das natürlich kaum möglich. Aber nach Corona soll sich die Volkshochschule im WBK an der Osterwicker Straße vom nüchternen Lern- in einen solchen Wohlfühlort verwandeln. Der Vermieter des Gebäudes, die Ernsting’s Real Estate, plant eine Komplett-Renovierung des Gebäudes. 145 000 Euro wollen darüber hinaus die VHS-Träger-Kommunen Coesfeld, Billerbeck und Nottuln in die Hand nehmen. Ziel ist es, durch eine moderne Möblierung die Verweilqualität zu erhöhen. Dafür haben sich am Mittwoch einstimmig die Mitglieder des Weiterbildungsausschusses ausgesprochen.

Von Detlef Scherle