Zwei weitere Todesfälle durch Corona

Coesfeld (fs). Die Zahl der Todesfälle in Coesfeld, die auf das Coronavirus zurückzuführen sind, steigt weiter. Zwei ältere Personen sind verstorben, wie das Kreisgesundheitsamt am Freitag (Stand 0 Uhr) vermeldet. Damit steigt die Zahl der Coronatoten seit Pandemie-Beginn in der Stadt Coesfeld auf 23. Das sind rund 40 Prozent aller kreisweiten Todesfälle. Der Kreis Coesfeld zählt insgesamt 58 Covid-19-Tote. Zum Start ins Wochenende sind zudem vier weitere Infektionen hinzugekommen. Die Zahl der aktiv Infizierten sank jedoch wegen der zwei Todesfälle und sechs Gesundeten um vier Fälle auf jetzt 41. Insgesamt haben sich nun 671 Coesfelder mit dem Coronavirus infiziert, 607 sind bislang genesen.

Von Florian Schütte