Mehr Personal für Citymanagement, PR und Digitales

Coesfeld. Bürgermeisterin Eliza Diekmann will in diesem Jahr beim Personaleinsatz im Rathaus erste eigene Akzente setzen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen hat sie Donnerstagabend im Haupt- und Finanzausschuss angekündigt, drei neue Stellen schaffen zu wollen – teilweise durch Verlagerung. Ein neuer Citymanager soll sich um die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt kümmern. Darüber hinaus will Diekmann auch die Öffentlichkeitsarbeit mit zwei halben Stellen verstärken. Die „Neuen“ sollen unter anderem für mehr Präsenz der Stadtverwaltung in den sozialen Medien sorgen. Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit der Fokussierung auf die Digitalisierung zwei neue halbe Stellen vorgesehen.

Von Detlef Scherle