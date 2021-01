Die ältere Dame erklärte, bei ihren Spaziergängen mit ihrem Hund in der Nähe des Parks an der Karlstraße vor einiger Zeit einen jungen Mann kennengelernt zu haben. Dieser sagte zu der Coesfelderin, dass er sich immer in diesem Park aufhalte und dort stets eine längere Zeit auf seinen Bruder warte. Er habe sie am Mittwoch (20. 1.) gefragt, ob er mal mit ihrem Hund spazieren gehen könne. Sie habe ihm daraufhin ihre Adresse genannt und sich mit ihm für den Folgetag verabredet.

Somit sei der junge Mann am 21. Januar von etwa 14 Uhr an für ca. eineinhalb Stunden mit ihrem Hund spazieren gegangen und habe den Hund danach zurückgebracht. Am Freitag (22. 1.) holte er den Hund erneut gegen 14.30 Uhr bei der Coesfelderin ab. Gegen 16.30 Uhr nahm sie einen Schatten auf der Terrasse wahr und fand ihren Hund tot dort auf.

Bei dem Hund handelt es sich um einen Mischling (Malteser / Shih Tzu) mit schwarzen Ohren, einem halbseitig schwarz gefärbtem Kopf und einem schwarzen Fleck in Höhe der Rute. Der übrige Teil ist weiß. Das gesamte Fell ist leicht gelockt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter.

Die Person die den Hund zurückbrachte, konnte dei 73-Jährige nicht sehen.

Den jungen Mann, der ihren Hund ausführte, kann sie wie folgt beschreiben: männlich, ca. 17 Jahre (wird nach eigenen Angaben bald 18), schlankes Gesicht, etwas pummelig, sprach hochdeutsch, kurze gelockte schwarze Haare mit einer auffälligen Locke auf der Stirn, leichter Oberlippenbart und bekleidet mit einer kurzen schwarzen Steppjacke mit einem „Kanada“-Aufnäher auf dem Ärmel.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Coesfeld Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu der Identität des jungen Mannes machen können unter Tel. 02541/140.