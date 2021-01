Tierheim kann gebaut werden

Coesfeld. Dem Vorhaben des Tierschutzvereins Coesfeld, Dülmen und Umgebung, sein neues Tierheim südlich der Reithalle in Flamschen zu errichten, steht nun wohl nichts mehr im Wege. Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates hat Kritik von Bürgern, die das verhindern wollten, jetzt an die Bürgermeisterin als Untere Bauaufsichtsbehörde verwiesen. Und die bezog nach der Vorprüfung des Falles bereits klar Position: Öffentliche Belange stünden dem Bau des Tierheimes an dieser Stelle nicht entgegen.

Von Detlef Scherle