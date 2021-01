Spagat mit großer Anstrengung halten

Trotz aller Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus ist es Anfang und Mitte Januar in beiden Einrichtungen in Trägerschaft der Christophorus-Gruppe – im Christophorus St. Katharinen-Stift sowie im Christophorus St. Laurentius-Stift – bei gesetzlich vorgeschriebenen Routinetestungen zu mehreren positiven Ergebnissen von Bewohnern und Mitarbeitern gekommen. Und das, obwohl die Hygienevorschriften strikt umgesetzt und alle Personen, die mit den Einrichtungen in Kontakt stehen, regelmäßig getestet werden würden, versichert Fallenberg.

Wie kann es dennoch sein, dass Tests positiv ausfallen? „Viele Bewohner können und werden jederzeit in die Häuslichkeit der Angehörigen abgeholt. Bei Besuchen kann es vorkommen, dass einzelne Besucher unbemerkt ihre Masken abnehmen und die Regeln des Mindestabstandes missachten“, vermutet der Geschäftsführer des Bereiches Wohnen und Pflege. Negative PCR-Tests vor Entlassung sowie Schnelltests seien dabei immer nur eine Momentaufnahme und könnten keinen 100-prozentigen Infektionsschutz garantieren. „Ansteckungen können aber auch bei Neuaufnahmen sowie im Einzelfall bei Verlegung von Bewohnern aus einem Krankenhaus erfolgen“, teilt Fallenberg weiter mit.

Das sei auch der Grund, so René Stigt, Leiter des Seniorenstiftes Alte Weberei, weshalb Bewohner, die vom Krankenhaus zurück in die Einrichtung verlegt werden, zunächst einige Tage ausschließlich in ihrem Zimmer verbleiben müssten. „Nach einer Woche führen wir einen PCR-Test durch. Erst wenn dieser negativ ist, dürfen die Bewohner ihre Zimmer wieder verlassen“, berichtet Stigt. Bisher hat es in dieser Einrichtung keine Ausbrüche mit dem Corona-Virus gegeben.

In der Seniorenwohnanlage St. Johannes in Lette herrschte Anfang Dezember Corona-Alarm, nachdem Schnelltests von zwei Bewohnern und zwei Mitarbeitern positiv ausfielen. Bei diesen vier Personen wurden im Anschluss PCR-Tests durchgeführt; die die Corona-Infektion bei den Mitarbeitern bestätigte, für die Bewohner aber Entwarnung gaben. Für eine Stellungnahme war die Einrichtung nicht erreichbar.

Nach den Vorgaben des Landes müssen Besucher vor Eintritt vor Ort getestet werden beziehungsweise ein negatives Testergebnis vorzeigen. Nach einem Test sei dieses Ergebnis dann 72 Stunden lang gültig, wie Ingrid Schönjahn, Leiterin der Seniorenresidenz Coesfelder Berg, erläutert. Stigt bekräftigt ebenfalls, dass es sich um eine Momentaufnahme handle. „Wenn man es ganz streng nimmt, müsste man jeden Tag testen, was aber logistisch nicht machbar ist.“

Bisher hätten aber beide befragten Einrichtungen mit den Hygienemaßnahmen gute Erfahrungen gemacht. „Bei uns wird das Hygienekonzept konsequent umgesetzt. Und der Erfolg gibt uns Recht“, so Schönjahn und verweist darauf, dass es bisher in der Seniorenresidenz seit Beginn der Testungen kein positives Testergebnis gegeben hätte.

Quarantäne endet in dieser Woche Im Christophorus St. Katharinen-Stift konnte der Corona-Ausbruch Anfang Januar durch engmaschige Überwachung und Steuerung des Ausbruchsgeschehens eingedämmt werden, wie Jochen Fallenberg berichtet. Dies sei möglich gewesen durch ein Team des Krisenstabs sowie durch die strikte Einhaltung der Isolierung- und Hygienemaßnahmen durch die Mitarbeiter, sodass es dort aktuell keine positiven Fälle mehr gebe. Auch im Christophorus St. Laurentius-Stift könne die Quarantäne der Bewohner voraussichtlich Ende dieser Woche aufgehoben werden. „Wir setzen alles daran, unseren Bewohnern und Patienten den höchsten Schutz zu bieten, den man aktuell leisten kann“, so Fallenberg. -lsy- ...