Schritt für Schritt auf die Beine kommen

Seit einem Jahr drehen die beiden Senioren täglich ihre Runde. Berkelwiese, Haugen Kamp, Wester Esch, Berkelwiese. „Jeden Morgen zur selben Zeit. Die Leute können ihre Uhren nach uns stellen“, sagt Manfred Kuhlmann. Ein bisschen Stolz schwingt mit. Stolz auf das disziplinierte Training, Stolz darauf, wieder so gut zu Fuß zu sein. Noch im Winter 2019 war an Spaziergänge nicht zu denken. Manfred Kuhlmann, der an Demenz leidet, hatte einen schweren Sturz hinter sich und wollte nicht so recht auf die Füße kommen. Kurt Hirtz ist Diabetiker und litt unter offenen Beinen. Die Ärzte rieten beiden Männern: „Laufen, laufen, laufen.“

Kurt Hirtz ergriff die Initiative und schlug seinem Nachbarn Manfred Kuhlmann bei einem Krankenbesuch vor, gemeinsam in die Gänge zu kommen. „Zu zweit macht das einfach mehr Spaß. Der eine spornt den anderen an. Und wir passen aufeinander auf“, sagt Hirtz. Und so ziehen sie jeden Morgen los, auch wenn‘s draußen ungemütlich ist. Langsam. Schritt für Schritt durch die Nachbarschaft, in der sie seit Jahrzehnten zu Hause sind. Sie reden nicht viel, konzentrieren sich auf den Weg, genießen die Bewegung an der frischen Luft. Es sind nur ein paar hundert Meter. Für fitte Menschen nicht der Rede wert. Für Kurt Hirtz und Manfred Kuhlmann durchaus eine Anstrengung. Wie so vieles, ist auch das eine Frage der Perspektive. Manchmal winkt eine Hausfrau am Fenster. Ab und zu werden sie von jungen Müttern mit Kinderwagen überholt. Ein Nachbar habe sie einmal angesprochen, voller Anerkennung für ihre täglichen Touren, die sich positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken. „Die offenen Wunden sind verheilt. Der Langzeitzuckerwert ist besser geworden“, erzählt Kurt Hirtz. Manfred Kuhlmann freut sich, dass er wieder mobil ist. Darüber hinaus tut die Bewegung auch der Psyche gut. Experten wissen: Körperliche Betätigung ist ein Erfolgserlebnis, das umso wichtiger ist, wenn man sich aufgrund von Alter und Krankheit häufig hilflos fühlt. Laufen, laufen, laufen. „Das war ein guter Rat“, meint Hirtz, der allen Senioren, aber auch jüngeren Leuten ans Herz legt, in Bewegung zu bleiben, „auch und vor allem, wenn es gesundheitlich nicht so gut geht.“ Auch wenn man keine Sportskanone ist. Sportskanonen sind Hirtz und Kuhlmann nie gewesen. In jungen Jahren war der Taubensport ihr Hobby. Das hat sie früher verbunden, heute sind es die gemeinsamen Rundgänge, die keiner von beiden missen möchte. Zum Abschluss ihrer Tour sitzen sie manchmal bei Kuhlmanns zusammen und quatern. Ab und zu gönnen sie sich dann auch ein „Pülleken Bier“ oder essen gemeinsam zu Mittag. Aber am liebsten sind sie gemeinsam auf Patt. Ein bisschen träumen sie davon, ihre Runden auszudehnen oder andere Ecken Coesfelds zu erkunden. Hirtz: „Wenn Gott uns das schenkt, haben wir noch einiges vor.“ Das Hauptziel aber bleibt: laufen, laufen, laufen.