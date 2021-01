Lauter Knall: Zigarettenautomat sollte gesprengt werden

Coesfeld. Am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr sind Anwohner der Straße Am Wietkamp durch einen lauten Knall geweckt worden. Mindestens drei bislang unbekannte Personen hatten in Höhe des Ulmenweges versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Automat stark beschädigt, blieb aber verschlossen. Die unbekannten Personen flüchteten vom Tatort, nach Zeugenaussagen soll eine Person ein Hollandrad genutzt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541-140 in Verbindung zu setzen.

Von Allgemeine Zeitung