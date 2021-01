Coesfeld. In der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Autos an der Hansestraße gemeldet. Ein unter einem Abdach geparkter Wagen war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, heißt es im Polizeibericht. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, das Auto wurde stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Von Allgemeine Zeitung