Mit Teddy an der Hand die Stadt erleben

Um jungen Familien eine Abwechslung im Corona-Alltag zu bieten und um für Bewegung an der frischen Luft zu sorgen, hat die DJK Eintracht Coesfeld eine Teddy-Rallye erstellt. Über knapp sechs Kilometer führt diese hauptsächlich entlang der Promenade und über Seitenwege. „Es gibt zwar viele Angebote online, uns war es aber wichtig, den Kindern Bewegung draußen zu bieten“, sagt Ulla Peters-Stahl vom mobile. So haben sich Melanie Rettig und Andrea Roesmann, Übungsleiterinnen in dem Bereich „Kinder kommen in Bewegung“, die Teddy-Rallye ausgedacht, die den Mitglieder-Familien nun zur Verfügung gestellt wurde. Die Route kann komplett oder in Etappen abgelaufen oder mit dem Rad abgefahren werden.

Elf Rätsel und mehrere sportliche Aufgaben gilt es zu lösen. Die Wegbeschreibung ist gespickt mit Fotos, auf denen der DJK-Teddy mal an einer Brücke angelehnt sitzt, Bewohnern in einem Seniorenheim zuwinkt, vor dem verschlossenen Tor des Heriburg-Gymnasiums steht oder sich auf Spielplätzen austobt. „Wir möchten auch unseren Kindern in der Lockdown-Zeit etwas bieten“, betont Ulla Peters-Stahl.

Nina Schmidt macht sich an diesem Morgen gemeinsam mit ihren Kindern auf den Weg, um die ersten Stationen abzulaufen. Start ist am mobile – hier müssen die Glasplatten vor der Eingangstür summiert werden. Langsam zählen Mia und Max die Platten – ihre einjährige Schwester Mine verfolgt das Geschehen lieber vom Kinderwagen aus. Nachdem die richtige Lösung gefunden wurde, folgen die Vier der Wegbeschreibung: Vom Parkplatz des mobile aus geht es nun rechts runter, und schon nach wenigen Metern muss eine Brücke überquert werden. Die Aufgabe: „Folgt dem Bach in Flussrichtung. Testet durch ein Blatt oder ein Stöckchen, das ihr von der Brücke in das Wasser fallen lasst, ob ihr in die richtige Richtung geht.“ Für Max und Mia kein Problem. Schnell haben sie Gehölz gefunden, das sie in einem hohen Bogen durch die Gitterstäbe der Brücke werfen. „Da müssen wir lang gehen“, findet Max heraus und zeigt flussabwärts. Vorbei an einem Tiergehege – hier wird der Teddy auf dem Rückweg noch eine Aufgabe stellen – und weiter rechts über eine Holzbrücke muss nun Ausschau nach einem Schloss gehalten werden, das sich an den Zäunen des Fußball-platzes der DJK befindet. Max und Mia rennen los. „Hier ist eins“, ruft Mia. Nun muss die darauf stehende Nummer notiert werden. „Hier hätte ich die Lupe gut gebrauchen können“, stellt Mia fest. Aber auch ohne kann sie mühelos die Zahlenkombination ablesen.

„Die Rallye bietet eine gute Abwechslung, gerade in den Zeiten, in denen die Kinder ohnehin den ganzen Tag zuhause sind“, sagt Nina Schmidt, während sie mit ihren drei Kindern den Weg in Richtung Reiningmühle folgt. Max und Mia, drei beziehungsweise fünf Jahre alt, besuchen normalerweise den Kindergarten St. Laurentius. „Da wir ohnehin viel draußen sind, kam uns die Teddy-Rallye ganz gelegen“, lächelt Nina Schmidt. So kann ihr Mann zuhause in Ruhe dem Home-Schooling nachgehen – er ist Lehrer an einer Gesamtschule.

An der Mühle – heute Geschäftsstelle der DJK – angekommen, steht das nächste Rätsel an: Das Gebäude muss von allen Seiten begutachtet und die rotweißen Fensterklappen gezählt werden. Auch das erledigen Max und Mia ohne Probleme, während Mine weiterhin aufmerksam aus dem Kinderwagen zuschaut.

Die letzte Station, die die Familie heute abläuft, befindet sich weiter die Berkel abwärts an der Holzbrücke in der Nähe des Pictorius-Berufskollegs. Hier hat es sich der Teddy bereits gemütlich gemacht und wartet darauf, dass Mia und Max mit geschlossenen Beinen über die Brücke hüpfen. „Das hat Spaß gemacht“, urteilt Mia nach dem kleinen Fitness-Test. Die übrigen Aufgaben und Rätsel wollen sie in den nächsten Tagen lösen. „Dann kann Papa auch mitkommen“, freut sich Mia, bevor sich die Familie auf den Heimweg macht.