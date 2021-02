Zwischen Haushaltsplan und Hiphop

Frau Diekmann, Sie sind seit 100 Tagen Bürgermeisterin der Stadt Coesfeld. Fühlen Sie sich in diesem Amt schon angekommen?

Diekmann: Ja, absolut. Die ersten Tage habe ich wie einen Sprung ins kalte Wasser empfunden. Ich habe mich sofort in alles reingestürzt und auch jetzt kommt mir ein Tag noch immer vor wie eine Woche. Wenn ich mal einen Moment habe, um in Ruhe zu reflektieren, muss ich mich manchmal zwicken, dass das, was ich erlebe, tatsächlich die Realität ist.

Welche positiven Erfahrungen haben Sie in den vergangenen drei Monaten gemacht?

Diekmann: Sagen wir’s mal so: Ich wüsste nicht, welche negativen Erfahrungen ich gemacht hätte. Ich bin total beflügelt von der Unterstützung, die ich in Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Mitarbeitenden oder auch Außenstehenden spüre. Im Rathaus herrscht eine tolle Atmosphäre mit super Mitarbeitenden, die alles geben. Der Spirit, den ich transportieren möchte, ist im Rathaus und in der Stadt angekommen. Das macht mich sehr glücklich.

Wie hat sich Ihr Blick auf die Stadt Coesfeld verändert?

Diekmann: Vorher war ich Bürgerin. Coesfeld war der Ort, an dem ich lebe. Jetzt habe ich ein ganz anderes Verantwortungsgefühl für Bereiche und Themen. Wenn ich durch die Stadt gehe, ist es für mich so, als ginge ich durch meine eigene Wohnung und müsste dort aufräumen. Überall sehe ich Dinge, die ich anpacken oder und um die ich mich kümmern möchte. Aber dabei spüre ich Freude. Ich bin jemand, der auch zu Hause gerne aufräumt.

Wo konnten Sie schon Akzente setzen?

Diekmann: Ich hoffe, in allen Bereichen. Sogar beim Haushalt kann ich sagen, dass ungefähr 20 Prozent meine Handschrift tragen. Und ich konnte Akzente in der grundsätzlichen Haltung setzen. Als Stadtverwaltung wollen wir offen sein und nahbar, aber uns auch verletzlich zeigen. Mir sind Transparenz und eine breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger aber auch hier im Rathaus wichtig, wie ich es schon im Wahlkampf gesagt habe. Hier im Haus soll es keine hierarchischen Strukturen geben, sondern hier wird nach dem Bottom-up-Prinzip von unten nach oben gearbeitet. Dadurch entsteht eine gewisse Dynamik, die Netzwerke schafft und Lösungsansätze ermöglicht.

Im Wahlkampf haben Sie angekündigt, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung zur Chefsache im Rathaus zu machen und das Thema Umbau des Schulzentrums noch mal komplett neu aufzurollen. Die erste Ankündigung haben sie in der vergangenen Woche umgesetzt. Wie sieht es mit der zweiten aus?

Diekmann: Ich habe im Haus sehr intensive Gespräche geführt zum Thema Schulzentrum. Dabei ist deutlich geworden, dass die Entscheidungen schon so weit fortgeschritten waren, dass ich erkennen musste, dass Veränderungen nicht ohne erhebliche finanzielle Konsequenzen und zeitliche Probleme möglich sein würden. Wir haben deshalb gemeinsam entschieden, dass das Thema Schulzentrum abgeschlossen ist. Aber wir werden im Sommer einen Schulentwicklungsplan machen und ergebnisoffen schauen, was in der Schullandschaft möglich ist. Es ist nicht alles schon in Stein gemeißelt, nur weil wir gerade ein großes Bauvorhaben durchführen. Ich habe ein Bild vor Augen, wie wir die Schullandschaft in Coesfeld optimal aufstellen können, aber ich werde nichts vorgeben und möchte erst mal eine Diskussion anregen.

Was empfinden Sie aktuell als die größte Herausforderung für Coesfeld?

Diekmann: Das ist sicher für uns alle gerade die Corona-Situation. Ich möchte uns Mut machen. Als Stadt Coesfeld haben wir die Situation bisher super gemeistert und die Zahlen zeigen, wie stark jeder Einzelne bereit ist, sich zurückzunehmen fürs Gemeinwohl. Ich bitte alle, noch ein wenig durchzuhalten, damit wir ganz schnell wieder öffnen können.

Wie hat sich Ihr Privatleben durch die neue Aufgabe verändert?

Diekmann: Natürlich ist es eine Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, aber ich finde, es gelingt mir ganz gut. Ich nehme die Kinder auch mal mit ins Büro oder gehe zwischendurch nach Hause. Die Zeit mit der Familie ist für mich ein Ausgleich, den ich brauche, um meine Arbeit gut zu machen. Möglichst jedes zweite Wochenende sind wir draußen unterwegs und spielen irgendwo im Wald. Wenn ich mittags zwei Stunden mit den Kindern auf dem Teppich gelegen und gespielt oder zu fetziger Musik mit ihnen getanzt habe und gehüpft bin, dann gibt mir das Kraft, um am Nachmittag wieder durchzustarten. Auch abends drehen wir oft noch mal unsere Lieblingshits auf. Zum Glück haben wir gerade einen ähnlichen Musikgeschmack. Im Moment ist es Kinderpop und Hiphop.

Was haben Sie sich für die nächsten 100 Tage vorgenommen?

Diekmann: Genau so weiterzumachen. Ich fühle mich damit sehr gut. Bei vielen Themen müssen wir jetzt in die Tiefe gehen. Als Beispiel nenne ich neben der Schule den Umgang mit Menschen in unserer Stadt, denen es nicht so gut geht. Auch Städtebau, Wohnbebauung und dabei konkret der Konflikt zwischen begrenzter Fläche und hoher Nachfrage werden uns beschäftigen.