Coesfeld im „Flockdown“

Coesfeld. „Es ist recht ruhig“, fasste Britta Venker, Sprecherin der Polizei, die Lage im Coesfelder „Flockdown“ zusammen. Nur wenige Unfälle ereigneten sich gestern. Meist waren es Auffahrunfälle. Oder Wagen landeten im Graben. Wie ein Lkw, der am Montag an der B 474 in die Böschung rutschte und noch immer schräg da liegt. „Er ist festgefroren und konnte daher noch nicht geborgen werden“, berichtete Venkers Kollege Sascha Kappel. Drei Leichtverletzte gab es am Montag gegen 17 Uhr bei einem Unfall ebenfalls auf der B 474 in Lette, bei dem ein Pkw beim Überholen ins Schleudern geraten war und seitlich einen anderen Wagen gerammt hatte. Ansonsten blieben alle Unfälle im Stadtgebiet ohne Personenschaden. Ein dickes Lob hatte Venker für die Kollegen von der Feuerwehr und zahlreiche Landwirte parat, die Unglücksraben bei so manchem Rutsch in den Graben wieder raus halfen.

Von Detlef Scherle