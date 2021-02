Bereits Dienstagmorgen, nachdem die letzten Schneefälle abgezogen sind, hätten Mitarbeiter ein Knacken im Dachbereich wahrgenommen. „Mit Statikern haben wir die Lage begutachtet und beschlossen, das Dach durch Fachfirmen zu entlasten“, berichtet Fels. Doch diese seien angesichts der Witterung im Dauereinsatz, „so schnell konnte eine entsprechende Firma nicht bei uns sein.“ Für das Dach des Baufachhandels kam somit die Hilfe zu spät – gegen 2 Uhr in der Nacht gab das Dach nach und stürzte zum Teil ein. Am gestrigen Morgen fanden die Mitarbeiter dann die Trümmer vor. Statiker und Architekten seien gestern vor Ort gewesen, um sich einen Eindruck von der Lage zu verschaffen. „Zudem haben wir nun Fachfirmen mit der Beseitigung sowie mit der weiteren Entlastung des Daches beauftragt“, so der Marktleiter. Wann diese zum Einsatz kommen, sei allerdings noch offen. „Glück haben wir gehabt, dass der Einsturz in der Nacht passierte und wir ohnehin aktuell keine Kunden auf die Verkaufsfläche lassen dürfen“, so Fels. Der Verkauf gehe derweil uneingeschränkt weiter.