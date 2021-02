Dominoeffekt durch einseitige Schneelast

Besonders bitter ist dabei für den Verein, dass er in den vergangenen Jahren noch kräftig in die Halle investiert hatte: Über 200 000 Euro seien zuletzt hinein gesteckt worden, so Laukamp. Zum Beispiel in eine neue Heizungsanlage. Und 2019 noch in eine neue LED-Beleuchtung und einen neuen Boden fürs Badminton-Feld. Ein Großteil dieser Investitionen ist mit dem Dacheinbruch untergegangen.

Einiges ist nun zu tun, um den Schaden nicht noch größer werden zu lassen: „Wir mussten ja Gas und Strom abklemmen“, so Laukamp. Durch die derzeit tiefen Temperaturen drohten aber nun im Sanitärtrakt und Hausmeisterhaus die Wasserleitungen zu gefrieren und in der Folge zu platzen. „Deswegen müssen wir da schnell wieder Wärme reinbringen“, erläuterte Laukamp anstehende Installationsarbeiten. Außerdem sollen ja auch Hallenwartin Ulla Schumacher und ihr Mann wieder in ihre Wohnung einziehen können. Sobald der Schnee weg ist, muss zudem unter hohem Sicherheitsaufwand der Schutt auf dem abgesperrten Hallengelände abgeräumt werden. In den Dachplatten sei nämlich Asbest verarbeitet worden.

Wie geht es dann weiter? Wunsch ist sicherlich, die Halle an der Stelle wieder aufzubauen. „Wir müssen da aber in alle Richtungen denken“, macht Laukamp keinen Hehl daraus, dass der Verein derzeit noch sprichwörtlich im Dunkeln tappt. „Wir müssen letztlich abwarten, was von der Versicherung kommt. Erst dann kann entschieden werden.“ Vor dem Sommer rechnet er nicht damit. Und die Fertigstellung einer neuen Halle sei dann frühestens im nächsten Jahr realistisch. Bis dahin kommen auf die Sportler harte Zeiten zu. Die Tennis-Leute und Bogenschützen können zumindest im Sommer draußen spielen. Den Kampfsportlern und Badmintonspielern wird die Halle dauerhaft fehlen. Lösungen, wo sie übergangsweise trainieren können, gibt es noch nicht.