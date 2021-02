„Es wird niemand alleine gelassen“

Rund 40 Fahrer und sieben Bullis haben sich schon gefunden. „Über die bekannte Hotline der DJK wurden bislang rund 80 Fahrten gebucht“, zieht Stricker eine erste Bilanz und ergänzt: „Der Pflegedienst Vica in Coesfeld hat den Fahrern die Möglichkeit eingeräumt, sich kostenlos im Rahmen eines Schnelltests in den eigenen Räumen vor Fahrtaufnahme auf Corona testen zu lassen.“ Dank zahlreicher Spenden der Coesfelder und Letteraner Apotheken seien zudem ausreichend FFP2 und OP-Masken für die Fahrer vorhanden.

Mit Anruf der Hotline der Geschäftsstelle der DJK, Tel. 88733733, werden die Personalien notiert und zum Beispiel vorliegende Bewegungseinschränkungen notiert, erklärt Stricker. Anschließend erhält der vorgesehene Fahrer den Auftrag. Die zur Verfügung gestellten Fahrzeuge werden in Coesfeld und Lette an festen Übergabepunkten in Empfang genommen und wieder abgestellt. Rund eine Stunde vor dem Impftermin werden die Senioren vom Fahrer abgeholt und nach der Impfung wieder zurück gebracht. „Der Fahrer setzt sich telefonisch einen Tag vor Fahrtantritt mit der Person in Verbindung und klärt die letzten Details.“

Ein Verein, der sich im Rahmen der Initiative engagiert und auch ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung stellt, ist zum Beispiel die DLRG Lette. „Es haben sich bereits viele Senioren, die über 80 Jahre alt sind, gemeldet, die diesen Service in Anspruch nehmen wollen oder müssen, weil sonst niemand sie fahren kann“, teilt Sabine Wagner von der Ortsgruppe mit.

Insgesamt sollten rund drei Stunden Zeit pro Besuch des Impfzentrums eingeplant werden; eine Stunde vor dem eigentlichen Impftermin werden die zu Impfenden zu Hause abgeholt. Die DLRG Lette betont, dass nur Personen aus einem Haushalt befördert werden, „zum Beispiel ein Ehepaar oder eine andere mit im Haushalt lebende Person“, betont Wagner. An die Mitnahme von Getränken oder erforderlichen Medikamenten sollte gedacht werden, ebenfalls ist die Mitnahme von Hilfsmitteln wie Gehhilfen oder Rollatoren sinnvoll. „Der Weg vom Parkplatz zum eigentlichen Impfzentrum könnte damit besser zurückgelegt werden. Für die Hilfsmittelmitnahme ist im DLRG-Einsatzfahrzeug genügend Platz“, informiert Wagner weiter.

Die DLRG Lette betont zudem, dass der Fahrer während der gesamten Zeit als Betreuungsperson zur Verfügung steht und im Impfzentrum solange wartet, bis die Rückfahrt angetreten werden kann. Das heißt, dass sich auch die ehrenamtlichen Fahrer drei Stunden Zeit für die Fahrt zum Impfzentrum und zurück nehmen. „Es ist also immer jemand als Ansprechpartner vor Ort, es wird niemand dort alleine gelassen“, ergänzt Sabine Wagner zum Abschluss.