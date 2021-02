Fehlender Einblick verunsichert Schüler

Aktuell liegen bei Weiling rund 100 Bewerbungen auf dem Tisch. „Wir stellen mindestens sieben Auszubildende ein“, berichtet Pressesprecherin Annette Thul. Dies betrifft sowohl den kaufmännischen Bereich als auch die Lagerlogistik und eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Auch für 2021 seien noch Stellen frei.

Auch Ernsting’s family macht trotz Corona keine Abstriche beim Ausbildungsangebot. „Wir stellen für das Jahr 2021 in Lette wieder zwölf neue Azubis in acht verschiedenen Ausbildungsberufen ein“, sagt Marcello Concilio. Und auch hier seien noch Stellen frei, betont der Pressesprecher mit Verweis auf den eigenen Online-Stellenmarkt. Insgesamt gebe es kaum spürbare Veränderungen bei der Anzahl der Bewerbungen – mit Ausnahme einiger Berufe wie Fotograf oder Mediengestalter. In diesen Bereichen hätten sich die Anfragen fast verdreifacht im Vergleich zu 2017.

Wenige freie Ausbildungsplätze für dieses Jahr habe auch die Sparkasse Westmünsterland noch zu vergeben, wie Michael Lukas berichtet. „Wir freuen uns über konstante Zahlen von Bewerberinnen und Bewerbern, auch während dieser besonderen Zeit“, sagt der Bereichsdirektor Personalwesen. Genauso freut ihn ein weiterer Aspekt: „Die jungen Bankkaufleute haben trotz der Umstände ihre Prüfungen erfolgreich absolviert.“ Von insgesamt 50 Ausbildungsplätzen würden fünf als duales Studium Bachelor of Arts mit dem Schwerpunkt Banking & Sales angeboten werden.

Die Stadt Coesfeld setzt auf das digitale Kennenlernen. „Interessierte Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, dafür einen Termin zu vereinbaren, um ihre ganz individuellen Fragen rund um das Thema Ausbildung stellen zu können“, sagt Klaus Volmer. „Erfreulicherweise wurde diese Möglichkeit auch von einigen genutzt“, berichtet der Personal-Chef. Das „digitale Kennenlernen“ sei auch bei der Auswahl von Schülerpraktikanten eine gute Möglichkeit für ein erstes gemeinsames Gespräch.

Marcello Concilio nimmt hingegen viele Unsicherheiten bei den Schülerinnen und Schülern wahr, was die Berufswahl angeht. Er führt dies auf ausgefallene Berufsorientierung in den Schulen und abgesagte Praktika zurück. Ähnlich sieht es auch Annette Thul: „Das Thema Ausbildung scheint insgesamt weniger präsent.“ Dies liege ihrer Ansicht nach unter anderem am Wegbrechen der CoeMBO im vergangenen Jahr, aber auch daran, dass „mehrtägige Projekte mit Schülerinnen und Schülern vor Ort bei Weiling nicht möglich gewesen sind.“