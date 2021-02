„Dieses Tun ist so bereichernd“

Antonie ist das achte Kind und mit nur sieben Tagen zu den beiden Coesfeldern, die selbst zwei Kinder haben, gekommen. „Die Mutter wollte Antonie beschützt wissen. Sie hat sie abgegeben aus großer Verantwortung für ihr Kind, da sie drogen- und medikamentenabhängig war und sie sich vermutlich prostituierte. Sie hat noch drei weitere ältere Kinder, die bereits in einer Dauerpflegefamilie leben. Diese Begegnung war für uns schon beeindruckend“, erzählt Ralf und seine Frau ergänzt: „Es gab einen kurzen Austausch mit der Mutter über die Trink- und Schlafrhythmen des Kindes, wir haben uns kurz vorgestellt und ihr versichert, dass wir nun auf ihre Tochter aufpassen werden – solange, bis eine Dauerpflegefamilie gefunden worden ist.“ Dabei war der Anfang nicht ganz leicht. Antonie hatte Entzugserscheinungen. Sie weinte viel, zeigte eine motorische Unruhe und musste eine Zeit lang noch Substitutionsmittel nehmen, um den Entzug zu mildern.

Schon seit 2015 nehmen die beiden die Kinder, die immer zwischen null und sechs Jahren alt sind, bei sich auf – ihre eigenen waren da gerade neun und zwölf Jahre alt, berichtet Annette. „Ich wollte wieder anfangen zu arbeiten, aber unsere Kinder meinten, dass das nur von acht bis zwölf Uhr gehen würde, weil sie nicht in die schulische Betreuung wollten. Ralf und ich, wir haben immer großen Wert auf das Familienleben gelegt mit gemeinsamen Essenszeiten und Unternehmungen. Und eigentlich bin ich gern zu Hause. Eine Freundin meinte: Warum holst du dir die Arbeit nicht ins Haus? Und dann hatten wir eine Anzeige von der Evangelischen Jugendhilfe in der Zeitung gelesen und überlegt, uns einfach dort zu melden. Nach einigen vorbereitenden Gesprächen sind wir nun dabei.“

Eine wesentliche Voraussetzung, um eine gute Inobhutnahmefamilie zu sein, sei das Verständnis für die Kinder, so Annette. „Sie haben meistens schon ein Päckchen zu tragen. Aber sie können nichts dafür. Sie zeigen Verhaltensweisen wie etwa Distanzlosigkeit oder eine kaum entwickelte Frustrationstoleranz. Da müssen wir auch einiges aushalten und durchstehen. Wir gehen quasi durch dick und dünn mit ihnen. Ganz wichtig ist dann eine tragfähige Beziehung von uns beiden und am besten funktioniert es, wenn die ganze Familie zusammensteht. Unsere Kinder haben den in Obhut genommenen Kindern auch gut getan.“

Für Ralf ist auch eine gute Tagesstruktur wichtig. Das erleichtere vieles. „Natürlich gehört auch das Wissen dazu, dass Nächte erst unruhig sein können. Ich erlebe zum Beispiel, dass wir insgesamt gelassener mit den in Obhut genommenen Kindern umgehen als früher mit unseren eigenen Kindern. Wir haben einen guten Erfahrungsschatz durch die Erziehung unserer beiden. Das Schwierigste ist das Abgeben der Kinder. Wir werden von der Evangelischen Jugendhilfe aber immer gut begleitet.“ Der Beginn der Anbahnung in eine Dauerpflegefamilie oder der Rückführung zu den Eltern ist der Start für das Loslassen, berichtet Ralf weiter. Die Verweildauer der Kinder bei ihnen sei unterschiedlich, zwischen einigen Wochen und bis zu einem Jahr ist alles möglich. „Im Kinderzimmer hängen Fotos aller unserer Inobhutnahmekinder. Wir sagen immer wieder, dass ihr Foto dort auch hängen wird, wenn die Zeit bei uns zu Ende geht und überlegen mit den älteren Kindern, wo ihr Platz für das Bild sein könnte. Aber der letzte Schritt ist schon nicht einfach, da geht das Herz immer ein Stück mit.“

Dennoch würden sie das Engagement auch anderen empfehlen. „Wir können ja beinahe alles mit den Kindern machen wie sonst auch. Dieses Tun ist so bereichernd, es gibt so viele schöne Erlebnisse miteinander, die die weniger schönen deutlich überwiegen.“

Wer Interesse hat, ebenfalls als Bereitschaftspflegeeltern tätig zu werden, der kann sich bei der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland melden. Nicole Rüther steht für Fragen und Antworten bereit, Tel. 02542/ 954619 oder 0151/17478739 oder via E-Mail unter ruether@ev-jugendhilfe.de.