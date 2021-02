Zwei Neuinfizierte – zwei Genesene

Coesfeld (ds). Mit 26 an Corona Erkrankten geht die Stadt Coesfeld ins Wochenende. Wie das Kreis-Gesundheitsamt mitteilte, ist die Zahl im Vergleich zum Donnerstag nicht gestiegen. Das liegt daran, dass zwar zwei neue Infektionen gemeldet wurden, gleichzeitig aber auch zwei Menschen wieder gesund wurden. Seit Pandemiebeginn haben sich 708 Coesfelderinnen und Coesfelder mit dem Corona-Virus angesteckt. 655 von ihnen wurden wieder gesund. 27 starben an Covid-19, davon 15 in der zweiten Welle.

Von Detlef Scherle